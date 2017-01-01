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    Омелян: треба 50 млрд грн на рік, щоб через 5 років мати європейські дороги

    • Сьогодні, 22:34
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    Володимир Омелян
    Володимир Омелян

    Наразі 90% автодоріг в Україні потребують ремонту

    Для відновлення дорожнього сектора України і приведення його до європейських норм необхідно щорічно направляти мінімум 50 мільярдів гривень протягом 5 років.

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    Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі одного з телеканалів, повідомляє «УНІАН».

    «Щонайменше 50 мільярдів гривень (на рік – ред.) треба на дороги, щоб їх якісно ремонтувати, і тоді через 5 років ми будемо мати нормальну європейську країну з нормальними європейськими автошляхами», - сказав Омелян.

    Він зазначив, що минулого року за рахунок виділених з держбюджету 10 мільярдів гривень було відремонтовано близько 1% усієї протяжності доріг країни, при цьому більше 90% автодоріг в Україні потребують ремонту або реконструкції.

    Як повідомляв «Главком», Кабінет міністрів України планує виділити на ремонт доріг ще 15 млрд грн понад передбачені у бюджеті на цей рік 14 млрд грн.

    До слова, заробітна плата міністра інфраструктури Володимира Омеляна за лютий становила 56 тисяч 92 гривні.

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    Володимир Омелян дороги Міністерство інфраструктури
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