Омелян: В «Укрзалізниці» не вичерпуються корупційні потоки

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Володимир Омелян

Міністр заявив, що боротьба з корупцією в компанії не відбувається

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляє, що корпоратизація ПАТ «Укрзалізниця» зупинилася, а боротьба з корупцією в компанії не відбувається. Про це міністр розповів журналістам перед засіданням Кабінету міністрів, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми бачимо, що реформа не відбувається. Ми бачимо, що корпоратизацію зупинено. Ми бачимо, що економічні показники погіршуються, ситуація з корупцією не поліпшується», – сказав міністр.

Він зазначив, що тісно співпрацює з правоохоронними органами в питанні боротьби з корупцією.

«У нас змінюються особи на потоках, але я не бачу, що цей потік не вичерпується. Я бачу чітко, що навіть задекларована на сьогодні керівником «Укрзалізниці» Балчуном (голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Балчун. – Ред.) економія 7 млрд грн, яка мала бути за рахунок зниження корупційного ресурсу, насправді... не має ніякого результату. І ці показники – це теж відвертий блеф і перекручення звітності, коли ми маємо маніпуляцію цифрами, коли ми мали збитки в 2015 році в 16 млрд грн, а за підсумками 2016 року – прибуток 300 млн грн», – сказав міністр.

За його словами, звітність за 2015 рік була сформована міжнародною аудиторською компанією, а за 2016 рік – це національна звітність.