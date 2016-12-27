Ціни на залізничні квитки можуть зрости на 20%

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Мінінфраструктури пропонує підвищити залізничні тарифи на перевезення пасажирів і багажу в два етапи

Міністерство інфраструктури України пропонує поетапну індексацію тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні в 2017 році з 1 квітня на 10% та з 1 жовтня на 10% в усіх категоріях потягів і вагонів (окрім вагонів першого класу потягів «Інтерсіті+»).

Про це йдеться в проекті наказу міністерства «Про затвердження тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні», текст якого оприлюднено на веб-сайті Мінінфраструктури.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, передбачається приведення нинішніх тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом у відповідність до основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку на 2017 рік, затверджених в установленому порядку Кабінетом міністрів України. Індексація тарифів у грудні 2017 року проти грудня попереднього року, згідно з ним, становитиме 21%.

Автори документа зазначають, що рівень тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні залишається незмінним із жовтня 2014 року в усіх типах вагонів, окрім вагонів СВ і «Інтерсіті+», а у вагонах СВ – із 2009 року.

«В умовах прогнозу на 2017 рік без індексації тарифів для приведення пасажирських перевезень до рівня беззбитковості (нульової рентабельності) тарифи на перевезення необхідно було б підвищити втричі», – йдеться в пояснювальній записці.

Крім того, залізничний транспорт несе значне соціальне навантаження через здійснення приміських і внутрішніх пасажирських перевезень за тарифами, які є нижчими від економічно обґрунтованого рівня, а також перевезень пільгових категорій громадян, визначених чинним законодавством України. Перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних у 2016 році очікується на рівні 9,9 млрд грн, а в 2017 році, за прогнозом, – понад 11 млрд грн.

«Індексація тарифів дасть змогу частково зменшити перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних та деякою мірою компенсувати витрати на утримання парку пасажирських та багажних вагонів», – вважають автори проекту наказу.

Крім того, зазначено, що лише за підсумками 2016 року обсяг перевезень багажу і вантажобагажу очікується на рівні 12,4 млн тонно-км, за здійснення таких перевезень отримано 10,1 млн грн доходів. При цьому витрати становили 54,7 млн грн. Отримані доходи покривають витрати на 18,4%, що вдвічі менше, ніж у цілому щодо пасажирських перевезень у внутрішньому (далекому) сполученні (37,4%).

Як повідомлялося, ПАТ «Укрзалізниця» наприкінці 2016 року виносила на розгляд відповідних міністерств і відомств питання індексації тарифів на пасажирські перевезення на 35% – індексувати тарифи пропонувалося у два етапи: в першому кварталі та в четвертому по 16%.

Джерело: Інтерфакс-Україна