Онищенка подано в іноземний розшук - Антикорупційне бюро

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Фото: «BIZ.liga» Олександр Онищенко

Національне антикорупційне бюро розшукуватиме Онищенка через міжнародні запити

Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і, в подальшому, можливу екстрадицію народного депутата України Олександра Онищенка. Про це НАБУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

«Відмова у запиті української сторони не забороняє співпрацю Національного бюро з компетентними органами інших країн у контексті розшуку, затримання і, в подальшому, можливої екстрадиції Олександра Онищенка», - йдеться у повідомленні.

У НАБУ підкреслили, що рішення Інтерполу про оголошення у розшук нардепа, причетного до організації так званої «газової схеми», внаслідок чого Україні було завдано збитків у розмірі понад 3 млрд грн, технічно дозволило б швидше затримати підозрюваного.

При цьому у НАБУ нагадали, що Україна як учасник Європейської конвенції про видачу правопорушників має право звертатися з відповідним пакетом документів до інших держав щодо розшуку, затримання і розгляду питання про екстрадицію розшукуваної особи, якщо слідству відомо, що вона перебуває на території цієї держави.

Нагадаємо, Інтерпол зняв з розшуку екс-президента Януковича, Олександра Януковича, колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва, депутата Олександра Онищенка та екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Сьогодні Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у підготовчому засіданні у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді до 18 травня.