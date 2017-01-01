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    Онищенка подано в іноземний розшук - Антикорупційне бюро

    • Сьогодні, 12:55
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    <span>Олександр Онищенко</span>
    Фото: «BIZ.liga»
    Олександр Онищенко

    Національне антикорупційне бюро розшукуватиме Онищенка через міжнародні запити

    Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і, в подальшому, можливу екстрадицію народного депутата України Олександра Онищенка. Про це НАБУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

    «Відмова у запиті української сторони не забороняє співпрацю Національного бюро з компетентними органами інших країн у контексті розшуку, затримання і, в подальшому, можливої екстрадиції Олександра Онищенка», - йдеться у повідомленні.

    У НАБУ підкреслили, що рішення Інтерполу про оголошення у розшук нардепа, причетного до організації так званої «газової схеми», внаслідок чого Україні було завдано збитків у розмірі понад 3 млрд грн, технічно дозволило б швидше затримати підозрюваного.

    При цьому у НАБУ нагадали, що Україна як учасник Європейської конвенції про видачу правопорушників має право звертатися з відповідним пакетом документів до інших держав щодо розшуку, затримання і розгляду питання про екстрадицію розшукуваної особи, якщо слідству відомо, що вона перебуває на території цієї держави.

    Нагадаємо, Інтерпол зняв з розшуку екс-президента Януковича,  Олександра Януковича, колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва,  депутата Олександра Онищенка та екс-міністра енергетики  Едуарда Ставицького.

    Сьогодні Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у підготовчому засіданні у справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді до 18 травня. 

    Віктор Янукович суд НАБУ Інтерпол Олександр Онищенко
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