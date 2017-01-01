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    ООН: більшість жертв у сирійській провінції Ідліб загинули не від хімічного газу

    • Вчора, 23:54
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    Місо Хан-Шейхун після атаки
    Місо Хан-Шейхун після атаки

    Водночас в ООН визнають факт розпилювання нервово-паралітичного газу

    Більшість жертв хімічного інциденту у сирійській провінції Ідліб загинули не від отруйного газу, а від звичайної зброї. Про це заявив голова спеціальної слідчої комісії ООН щодо Сирії Паоло Серджіо Пінейро на прес-конференції у Женеві.

    За його словами, комісія встановила, що у місті Хан-Шейхун в провінції Ідліб дійсно розпилили нервово-паралітичний газ. Але який саме хімікат – поки що невідомо. Також комісія не змогла на даний момент встановити зв'язок між авіаударами сирійської авіації та застосуванням отруйних речовин.

    «Ми нещодавно дійшли висновку, що в цьому інциденті був застосований газ «зарин» або якась речовина, схожа на «зарин». Ми також впевнені у тому, що більшість людей там загинули не від дії отруйної речовини, а від звичайної зброї», - сказав Пінейро.

    Як повідомлялося, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун у сирійській провінції Ідліб було завдано авіаудару, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

    Згодом у сирійський госпіталь у провінції Ідліб, де лікуються потерпілі від газової атаки, влучила ракета.

    У ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.

    Джерело: 5 канал

    газ Сирія ООН отруєння
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