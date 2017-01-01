Україна за три роки має виплатити майже $13 млрд держборгу

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Борги України

У Нацбанку зазначили, що продовження співпраці з МВФ сприятиме можливості здійснення виплат

Україна до кінця 2019 року для обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті повинна виплатити 12,8 млрд дол. Про це під час брифінгу в НБУ повідомив заступник голови Нацбанку Олег Чурій.

«Україна до кінця 2019 року має виплатити 12,8 млрд дол. Тому для України дуже важливим є продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Це важливо для виконання зобов'язань за зовнішніми запозиченнями», – сказав він.

За його словами, продовження співпраці з МВФ сприятиме збереженню фінансової стабільності і можливості здійснення виплат.

Нагадаємо, державний і гарантований державою борг України за лютий 2017 року зріс у доларовому еквіваленті на 0,78% – до 71,76 млрд дол. США станом на 28 лютого.

3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.

Нацбанк прогнозує, що цього року Україна повинна отримати ще три транші від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.

Джерело: УНІАН