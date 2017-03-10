У Білорусі силовики затримали організаторів маршу проти декрету «про дармоїдство»

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Учасники маршу

Окрім організаторів акції затримано також білоруського журналіста

В Білорусі у місті Молодечно ввечері 10 березня після акції протесту проти так званого декрету «про дармоїдство» силовики затримали організаторів маршу та журналіста.

Про це повідомляє білоруське видання «Naviny.By»

Зокрема було затримано лідера Об'єднаної громадянської партії Анатолія Лебедько, голову руху «За Свободу» Юрія Губаревича, співголову оргкомітету зі створення партії «Білоруська християнська демократія» Віталія Римашевського і кореспондент БелаПАН Сергія Королевича.

«Після закінчення акції політики пішли до машини, я вирішив їх супроводити. У цей час всіх і затримали», - повідомив журналістам Сергій Королевич по телефону з райвідділку.

Нагадаємо, в квітні 2015 року президент Білорусі підписав так званий декрет «про дармоїдство», згідно з яким непрацюючі і ті, хто не платить податків понад півроку, працездатні жителі республіки повинні щороку сплачувати збір у розмірі 20 базових величин (більше 200 доларів).

У Білорусі в лютому пройшли масові акції протесту проти декрету про «дармоїдство». Учасники акції вимагали від влади відмовитися від збору спеціального податку для безробітних громадян країни.