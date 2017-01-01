Особу вбивці Вороненкова поки що не встановили – Шкіряк
- Сьогодні, 13:27
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Наразі правоохоронці працюють зі свідками та з камерами спостереження готелю, біля якого сталося вбивство
Наразі поліція ще не встановила особу чоловіка, який убив депутата російської Думи Дениса Вороненкова в центрі Києва.
Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
«Особа нападника встановлюється. Минуло більше години після цього резонансного злочину, тривають слідчо-оперативні дії», – розповів він.
Тим часом, за словами голови столичної поліції Андрія Крищенка, центр Києва посилено додатковими нарядами поліції, правоохоронці працюють зі свідками та з камерами спостереження готелю, біля якого сталося вбивство.
Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.
Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».