Особу вбивці Вороненкова поки що не встановили – Шкіряк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зорян Шкіряк

Наразі правоохоронці працюють зі свідками та з камерами спостереження готелю, біля якого сталося вбивство

Наразі поліція ще не встановила особу чоловіка, який убив депутата російської Думи Дениса Вороненкова в центрі Києва.

Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

«Особа нападника встановлюється. Минуло більше години після цього резонансного злочину, тривають слідчо-оперативні дії», – розповів він.

Тим часом, за словами голови столичної поліції Андрія Крищенка, центр Києва посилено додатковими нарядами поліції, правоохоронці працюють зі свідками та з камерами спостереження готелю, біля якого сталося вбивство.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».