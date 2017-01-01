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    Особу вбивці Вороненкова поки що не встановили – Шкіряк

    • Сьогодні, 13:27
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    <em>Зорян Шкіряк</em>
    Зорян Шкіряк

    Наразі правоохоронці працюють зі свідками та з камерами спостереження готелю, біля якого сталося вбивство

    Наразі поліція ще не встановила особу чоловіка, який убив депутата російської Думи Дениса Вороненкова в центрі Києва.

    Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради розповів радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

    «Особа нападника встановлюється. Минуло більше години після цього резонансного злочину, тривають слідчо-оперативні дії», – розповів він.

    Тим часом, за словами голови столичної поліції Андрія Крищенка, центр Києва посилено додатковими нарядами поліції, правоохоронці працюють зі свідками та з камерами спостереження готелю, біля якого сталося вбивство.

    Раніше повідомлялося, що у центрі Києва розстріляли двох людей.

    Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

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