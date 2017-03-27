Падіння гелікоптера біля Краматорська: Міноборони оприлюднило імена всіх загиблих

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Недалеко від Краматорська розбився військовий вертоліт Мі-2

За попередньою інформацією, причина падіння гелікоптера - зіткнення з лінією електропередач

Міністерство оборони України оприлюднило всі 5 імен військових, які загинули внаслідок авіакатастрофи вертольота біля Краматорська.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони.

З членів екіпажу в аварії загинули командир, підполковник Волошин Євген, другий пілот — капітан Мовчан Дмитро та борттехнік старший лейтенант Кондул Роман.

Пасажирами на борту були полковник Мельник Валерій — начальник управління організаційно-планового та експлуатації та заступник начальника центрального автомобільного управління ЗС України.

Другим пасажиром був полковник Віктор Калитич — начальник відділу ремонту РАО управління експлуатації, ремонту та технічної підготовки центрального ракетно-артилерійського управління ЗС України.

У неділю, 26 березня, в районі населеного пункту Малинівка, недалеко від Краматорська, розбився військовий вертоліт Мі-2. Зазначимо, що внаслідок аварії п'ятеро осіб загинули.