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    У Балаклії відновили електропостачання

    • Сьогодні, 17:31
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    Балаклія
    Балаклія

    За фактом надзвичайного стану на складах боєприпасів відкрито два кримінальних провадження

    Електропостачання відновили у Балаклії та прилеглих населених пунктах після надзвичайної ситуації, яка сталася 23 березня на складах боєприпасів у місті, передає прес-служба ДСНС України.

    «Відновлено енергопостачання міста Балаклія та прилеглих населених пунктів (електропостачання с. Яковенкове здійснюється за тимчасовою схемою за допомогою двох електростанцій ДСНС)», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

    В місто почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази. 

    25 березня було відновлено рух потягів до станції «Балаклія».

    Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

    Але жителі Балаклії почали повертатися в місто.

    вибух електроенергія склад зброї військові Харківщина
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