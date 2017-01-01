У Балаклії відновили електропостачання
- Сьогодні, 17:31
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За фактом надзвичайного стану на складах боєприпасів відкрито два кримінальних провадження
Електропостачання відновили у Балаклії та прилеглих населених пунктах після надзвичайної ситуації, яка сталася 23 березня на складах боєприпасів у місті, передає прес-служба ДСНС України.
«Відновлено енергопостачання міста Балаклія та прилеглих населених пунктів (електропостачання с. Яковенкове здійснюється за тимчасовою схемою за допомогою двох електростанцій ДСНС)», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
В місто почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази.
25 березня було відновлено рух потягів до станції «Балаклія».
Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.
Але жителі Балаклії почали повертатися в місто.