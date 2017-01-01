Палата лордів Великобританії внесла нову правку у законопроект про Brexit

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Палата лордів

Прем’єр Британії Тереза Мей закликала лордів ухвалити документ без поправок

Палата лордів британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що уряд має отримати схвалення парламенту на підсумкову угоду з ЄС або дозвіл вийти із союзу без домовленості з Брюсселем.

Про це повідомляє ВВС.

Під час обговорення законопроекту про Brexit, який палата громад уже підтримала, 366 членів палати лордів проголосували за поправку. Вона передбачає, щоб уряд погодив із парламентом заключну угоду про вихід із ЄС.

Видання зазначає, що це друга поразка прем'єр-міністра Терези Мей і її планів щодо виходу із Євросоюзу. Вона закликала лордів ухвалити документ без поправок.

Як повідомляв «Главком», другого березня Палата лордів Великобританії схвалила поправки до законопроекту про Brexit.

Тепер законопроект про знову відправлять на розгляд у палату громад, який може відмовитися вносити ці поправки.

Тереза Мей раніше пообіцяла запустити процес виходу із Євросоюзу до кінця березня.