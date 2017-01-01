Папа Римський після інавгурації Трампа заговорив про Гітлера

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Папа Римський Франциск

Голова католицької церкви вважає небезпечним зростання популізму в світі

Папа Римський Франциск застеріг світ від зростання популізму.

Голова католицької церкви зауважив, що світ переживає політичні кризи на кшталт тієї, що привела до влади диктатора Адольфа Гітлера, повідомляє «Бі-бі-сі».

«Криза провокує страх, тривогу. На мою думку, найбільш очевидний приклад популізму в Європі - це Німеччина у 1933 році», - розповів він після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.

«Німеччина зломлена, їй треба підвестися, знайти саму себе, лідера, когось, хто зможе відновити її характер, а поряд стоіть молода людина на ім’я Адольф Гітлер, який каже: «Я можу, я можу!». І всі німці проголосували за Гітлера. Він не вкрав владу, його народ проголосував за нього, і це знищило народ», - підкреслив Франциск.

Він засудив ідею про стіну, яка відділятиме США від іноземців, але зазначив, що Трампа судити поки зарано, оскільки він не встиг нічого зробити.

«Я не люблю вихваляти або засуджувати людей заздалегідь. Подивимось, що він зробить, а потім у мене з’явиться судження», - сказав він.

Нагадаємо, церемонія інавгурації президента США Дональда Трампа пройшла в Вашингтоні в п'ятницю, 20 січня. Вона супроводжувалася масовими акціями протесту.