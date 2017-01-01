Інавгурація Трампа. У Росії трапилась пропагандистська аномалія

Георгій Кунадзе Російський дипломат

Георгій Кунадзе

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Росіяни по телебаченню побачили те, що, можливо, й не варто було їм бачити

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В ноябре прошлого года Россию облетела духоподъемная весть об избрании на пост президента США «большого друга нашей страны», легендарного «короля красоты» и просто хорошего парня Дональда Трампа. В кои-то веки повезло, восторженно подумали россияне, принимаясь считать дни до его инаугурации. Вчера она, наконец, состоялась, причем по такому случаю наши голубые экраны не изрыгали дежурную желчь и злобу, а, совсем напротив, лучились добротой и миролюбием. И, что еще важнее, показывали всё действо как никогда подробно. Благодаря этой пропагандистской аномалии, миллионы россиян, простых и не очень, смогли увидеть то, чего им, возможно, видеть не стоило.

А увидели они около миллиона американцев, приехавших в столицу на инаугурацию со всех концов страны. Людское море свободно плескалось у самого подножия Капитолия, на открытой веранде которого должен был принести присягу избранный президент. Еще они увидели огромный президентский кортеж, медленно двигавшийся по закрытым для трафика, но открытым для граждан улицам. Вдоль дороги через равные промежутки стояли военнослужащие в парадной форме, за ними виднелись городские полицейские и высились легкие переносные барьеры, за которыми, вы не поверите, толпились люди, в том числе, мало расположенные к избранному президенту. Кто-то из них держал в руках самодельные плакаты не вполне приятного для него содержания, кто-то кричал и жестикулировал. И все это при полном невмешательстве полиции.

Сама церемония оказалась долгой. Пел мормонский хор, произносились речи, избранный президент в окружении многочисленных членов семьи сидел вместе со всеми на трибуне, обмениваясь шутками с окружающими. Потом он принес присягу, произнес речь, выслушал национальный гимн, напутствие от представителей основных конфессий (среди которых почему-то не было муфтия) и, наконец, вместе с предшественником покинул веранду.

Сразу после завершения инаугурации в центре города начались беспорядки. Противники нового президента крушили витрины магазинов, что-то бросали в полицию, которая не лупила их дубинками в ответ и не торопилась размазать их печень по асфальту.

Глядя на все это разноцветье, миллионы простых россиян не могли, наверное, не вспомнить инаугурацию их собственного президента. Не могли не вспомнить, как он чужеземным завоевателем ехал в Кремль по дочиста зачищенным от людской шелухи улицам, как один-одинешенек торопливо семенил в зал, как казенно произносил по бумажке казенные слова.

Не могли, наверное, не вспомнить миллионы простых россиян еще и о том, как накануне инаугурации их президента центр Москвы превратился в укрепрайон, как превосходящие силы полиции и ОМОНа, взяв в котел, били смертным боем оппозиционеров. Которых до сих пор отлавливают поодиночке по всей стране.

Только и остается повторить: лучше бы не видеть россиянам, как проходит инаугурация в нормальной демократической стране.

Зато послушать инаугурационную речь президента США им, думаю, было полезно. Простые россияне могли обнаружить в ней набор пустых популистских обещаний, напоминающих те, на которые так горазд их собственный президент.

Не столь простые россияне могли обратить внимание на то, что президент США, как и его российский коллега, не прочь беспардонно очернить своего предшественника. И на то, что, как и его российский коллега, не брезгует социальной и великодержавной демагогией. И точно так же помешан на мысли о собственном величии.

На основе таких наблюдений россияне, простые и не очень, могли сделать вывод о том, что как родственные души президенты США и России без труда найдут общий язык.

Впрочем, каким президентом станет Трамп, пока толком неизвестно. Ни опыта политика, ни опыта управления государством у него нет. Политик должен опираться на своих сторонников, которых у Трампа немного. А глава государства должен уметь делегировать власть, делиться ею с помощниками. Это опыт Трампу тоже еще только предстоит приобрести. Между тем, среди тех, с кем придется ладить Трампу в администрации и в Конгрессе, совсем немного людей, симпатизирующих России.

Здесь-то и возникает вопрос о причинах, побуждающих президента России возлагать такие большие надежды на отношения с новым президентом США. Ответов, думаю, два. Как человек, страдающий манией величия, президент России считает себе равным только и единственно президента США. С предшественником Трампа – Обамой – отношения у Путина не сложились. Теперь он делает ставку на отношения с Трампом.

К тому же нельзя исключать, что Путин, как ему кажется, разглядел в Трампе перспективного партнера. В самом деле, Трамп тщеславен и обидчив. Опытный вербовщик сумеет сыграть на тщеславии партнера и настроить его против обидчиков, реальных и воображаемых. Трамп любит деньги и роскошную жизнь. Как использовать такие качества, понятно без слов. Наконец, как крупный и, видимо, не очень разборчивый делец Трамп смотрит на отношения между государствами как на череду сделок. О которых склонен договариваться лично. В этом смысле он действительно чуть ли не идеальный партнер для Путина.

В сущности, Трамп – своего рода американская версия Берлускони. С которым у Путина сложились очень тесные и доверительные отношения именно в силу его специфических личных качеств.

Как сложатся отношения Путина и Трампа, России и США, сказать очень трудно. Ясно одно: многое, если не все, будет зависеть от способности политических союзников и ближайшего окружения Трампа «воспитать» из него достойного президента США.

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