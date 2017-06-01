Папа Римський висловив співчуття з приводу смерті Любомира Гузара

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Папа Франциск

Папа Франциск співчуває родині кардинала та духовенству

Папа Римський Франциск надіслав телеграму предстоятелю УГКЦ Святославу Шевчуку зі співчуттями з приводу смерті Любомира Гузара

Текст телеграми оприлюднено на офіційному сайті Ватикану.

«Я пригадую його служіння Христові, не зважаючи на труднощі і гоніння проти Церкви, його плідну апостольську діяльність для сприяння греко-католикам, нащадків сімей, що були змушені покинути Західну Україну, та зусилля, скеровані на пошук нових шляхів діалогу і співпраці з православними церквами. Висловлюю співчуття родині кардинала та духовенству», - написав Папа Римський.

Нагадаємо, в середу ввечері глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

Львів’яни зможуть попрощатися з Блаженнішим Любомиром 2-3 червня, а кияни 4 та 5 червня.

В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби.

У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший Любомир Гузар жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

Сьогодні у Львові оголошено жалобу через смерть екс-глави УГКЦ..

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