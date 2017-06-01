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    Папа Римський висловив співчуття з приводу смерті Любомира Гузара

    • Вчора, 23:50
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    Папа Франциск
    Папа Франциск

    Папа Франциск співчуває родині кардинала та духовенству

    Папа Римський Франциск надіслав телеграму предстоятелю УГКЦ Святославу Шевчуку зі співчуттями з приводу смерті Любомира Гузара

    Текст телеграми оприлюднено на офіційному сайті Ватикану.

    «Я пригадую його служіння Христові, не зважаючи на труднощі і гоніння проти Церкви, його плідну апостольську діяльність для сприяння греко-католикам, нащадків сімей, що були змушені покинути Західну Україну, та зусилля, скеровані на пошук нових шляхів діалогу і співпраці з православними церквами. Висловлюю співчуття родині кардинала та духовенству», - написав Папа Римський.

    Нагадаємо, в середу ввечері глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

    Львів’яни зможуть попрощатися з Блаженнішим Любомиром 2-3 червня, а кияни 4 та 5 червня.

    В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби. 

    У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший Любомир Гузар жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

    Сьогодні у Львові оголошено жалобу через смерть екс-глави УГКЦ..

    Читайте матеріал «Главкома»:  «Війна буде тривати, допоки вона буде вигідна». Заповіт Любомира Гузара.

    Також читайте інтерв'ю: Любомир Гузар: 25 грудня чи 7 січня? Переконаний, всі християни повинні святкувати Різдво разом

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