Папа Римський висловив співчуття з приводу смерті Любомира Гузара
- Вчора, 23:50
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Папа Франциск співчуває родині кардинала та духовенству
Папа Римський Франциск надіслав телеграму предстоятелю УГКЦ Святославу Шевчуку зі співчуттями з приводу смерті Любомира Гузара
Текст телеграми оприлюднено на офіційному сайті Ватикану.
«Я пригадую його служіння Христові, не зважаючи на труднощі і гоніння проти Церкви, його плідну апостольську діяльність для сприяння греко-католикам, нащадків сімей, що були змушені покинути Західну Україну, та зусилля, скеровані на пошук нових шляхів діалогу і співпраці з православними церквами. Висловлюю співчуття родині кардинала та духовенству», - написав Папа Римський.
Нагадаємо, в середу ввечері глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.
Львів’яни зможуть попрощатися з Блаженнішим Любомиром 2-3 червня, а кияни 4 та 5 червня.
В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби.
У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший Любомир Гузар жив останні роки, почалися приготування до його похорону.
Сьогодні у Львові оголошено жалобу через смерть екс-глави УГКЦ..
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