Львів’яни зможуть попрощатися з Блаженнішим Любомиром 2-3 червня, а кияни 4 та 5 червня

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Любомир Гузар Фото: Главком

Завтра о 10 годині ранку буде відслужена заупокійна божественна літургія у Соборі святого Юра у Львові

Жителі Львова зможуть попрощатися з Блаженнішим Любомиром у Архикафедральному Соборі святого Юра у п’ятницю і суботу, а кияни прощатимуться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у неділю і зранку в понеділок. Про це сьогодні предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.

«Ми сьогодні починаємо молитовні чування і стояння супроводжуючи Блаженнішого Любомира у його дорозі, у його пасхальній мандрівці додому небесного отця. Сьогодні зранку з ним попрощалася його найближча спільнота сестер, отців, владик, семінаристів у Княжичах, де він проживав упродовж останніх років свого життя», — сказав він.

За його словами, зараз траурний кортеж вирушає до Львова, до його родинного міста, де він народився, до міста, де 26 січня 2001 року він зійшов на престіл Києво-галицьких верховних архієпископів і очолив нашу церкву.

«Львів’яни і усі люди доброї волі зможуть попрощатися з Блаженнішим Любомиром завтра у п’ятницю і в субботу. Сьогодні, сподіваємося, тіло Блаженнішого Любомира прибуде до Архикафедрального Собору святого Юра близько 19 години вечора. Завтра о 10 годині ранку буде відслужена заупокійна божественна літургія. Відтак Собор святого Юра буде відкритий і вдень і вночі», — розповів Шевчук.

Він зазначив, що 3 червня о 9 годині ранку буде відслужено заупокійну архієрейську літургію і тоді розпочнеться скорботна хода вулицями княжого міста Львова, яка завершиться у храмі архистратига Михаїла монастиря монахів студійського уставу.

«Ми сподіваємося, що з Божою допомогою ще перед першою літургією зранку в неділю, 4 червня, його тіло прибуде сюди, до Патріаршого собору Воскресіння Христового. Усі кияни, мешканці і гості міста зможуть попрощатися з Блаженнішим Любомиром упродовж неділі і понеділка зранку», — розповів Шевчук.

Нагадаємо, сьогодні до Львова привезуть тіло Любомира Гузара.

Як відомо, прощання з екс-главою Української греко-католицької церкви (УГКЦ) єпископом Любомиром Гузаром відбудеться 5 червня об 11:00 у Патріаршому соборі в Києві.

Нагадаємо, в середу ввечері глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби.

У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший Любомир Гузар жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

Сьогодні у Львові оголошено жалобу через смерть екс-глави УГКЦ..

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