Патрульні в Ужгороді двічі за ніч зловили п'яного прикордонника за кермом

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За ніч чоловік отримав три адмінматеріали – постанову за проїзд на заборонений сигнал світлофору та два протоколи за керування напідпитку

Пройти тест на алкоголь чоловік відмовився, показував своє посвідчення та намагався залагодити справу на місці.

Про це поввдомили у патрульній поліції Ужгорода та Мукачева.

За одну ніч ужгородські патрульні двічі виявили одного і того самого працівника прикордонної служби, який керував напідпитку. Уночі, 15 лютого, близько 1:50 патрульні помітили, як водій «Фіат» проїхав світлофор на червоний вулицею Минайською.

Поліцейські зупинили автівку, під час розмови відчули запах алкогою. Чоловікові запропонували пройти тест на місці чи у медзакладі, однак той відмовився. Порушник показував своє посвідчення та намагався залагодити справу на місці.

Патрульні склали відповідні матеріали, але це не вплинуло на водія і близько 3:00 він знову зіткнувся з екіпажем, далі керуючи напідпитку. Нечітко ходив, спробував сісти у службову автівку поліцейських та нахабно розмовляв. Як результат, за ніч чоловік отримав три адмінматеріали - постанову за проїзд на заборонений сигнал світлофору та два протоколи за керування напідпитку.