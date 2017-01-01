Перед обвалом Шулявського мосту китайці пропонували владі проект його реконструкції

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Шулявський міст, що обвалився

Китайці не працюватимуть задарма, їм потрібні гроші, гарантії, прозорі умови – експерт

Нещодавно, ще до обвалу мосту на Шулявці, в Україну приїздили китайські спеціалісти та пропонували свої варіанти реконструкції шляхопроводу. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов.

До приїзду китайців, у Києві пропонували два варіанти реконструкції мосту – офіційний та альтернативний.

«Китайці теж запропонували свої варіанти. Вони мають багато новітніх технологій будівництва. Отже, зараз, може, існує чи не з десяток проектів реконструкції», - зазначив Беспалов.

За словами Беспалова, міська влада так і не спромоглася вибрати один із запропонованих варіантів реконструкції Шулявського мосту.

«Знову ж таки постає питання грошей. Китайці не працюватимуть задарма, їм потрібні гроші, гарантії, прозорі умови тощо», - додав експерт.

Нагадаємо, увечері, 27 лютого 2017 року, в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. За словами очевидців, уламки моста пошкодили один автомобіль.

Детальніше читайте: Дмитро Беспалов: Перед обвалом китайці запропонували свій проект будівництва Шулявського моста