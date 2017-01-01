Перший канал за чотири роки хоче увійти до п’ятірки найрейтинговіших в Україні

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Фото: Станіслав Груздєв/Главком Зураб Аласанія

Чітких очікувань щодо рейтингів Суспільного телебачення спостережна рада не ставить

Зураб Аласанія, голова правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України» в інтерв’ю «Главкому» заявив, що сам для себе ставить завдання для Суспільного телебачення - за чотири роки поступово дійти десь до 7-5 місця.

«Рейтинги - дуже спірна річ, я погано до них ставлюся. Окрім того, нас не влаштовують ті вимірювання, які є. Наша цільова аудиторія сидить не у великих містах. Але гаразд, Nielsen вирмірює саме так (домогосподарства переважно у містах з населенням понад 50 тис. чоловік, - «Главком») – хай так і вимірює», - сказав Аласанія.

Він зазначив, що чітких очікувань щодо рейтингів спостережна рада не ставить і у контракті ця умова не прописана.

«Ні. У мене в контракті про таке не написано. Про рейтинги згадується у Положенні про Суспільне, зокрема. Дуже обережно сформульовано: довіра наше все, але на рейтинги маєш зважати. Тобто рейтинги все ж на другому місці записали. І я з цим згідний. Це нормальне завдання», - розповів голова правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України».

Аласанія підкреслив, що наглядова рада не може втручатися в оперативну діяльність.

«Сам для себе ставлю завдання - за чотири роки поступово дійти десь до 7-5 місця. Це за Nielsen. А мені хоча б 49% довіри глядача і слухача – і це буде моїм досягненням. Якщо будемо вище в рейтингах, то будемо хвилюватися, бо щось, мабуть, не так робимо. І це не жарт. Останнє звинувачення ВВС було саме в тому, що вони надто популярні. До них придивився парламент, сказав: еее, хлопці, знижуйте проценти, що ви робите, ви ж не комерційний гравець на ринку!», - заявив голова Суспільного телебачення.

Як повідомлялося, Наглядова рада НСТУ обрала головою правління НСТУ Зураба Аласанію. Він отримав 10 із 17 голосів членів НСТУ.

Під час першого голосування Зураб Аласанія та голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко набрали однакову кількість голосів - по 8. Один голос отримав Роман Вибрановський.

У березні наглядова рада суспільного мовлення оголосила офіційний список кандидатів на посаду голови Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Це Зураб Аласанія, Олег Наливайко, Роман Вибрановський, Юрій Дараган, Олександр Коваленко, Олександр Зорка, Олександр Зирін та Марек Сіерант.

Нагадаємо, 7 листопада 2016 року голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко підписав наказ про звільнення Зураба Аласанії з посади генерального директора Національної телекомпанії України (НТКУ).

Раніше Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ. Він пояснив, що йде з посади, аби звернути увагу спільноти на неможливість створення в Україні повноцінного суспільного мовника за існуючих умов, зокрема через проблеми із бюджетом компанії.