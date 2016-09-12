Петренко пояснив, за якою процедурою суд Лондона розглядатиме справу про «борг Януковича»

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Україна просила, щоб процедура розгляду справи про «борг Януковича» була ширшою, з більшим терміном часу

Справу щодо так званого «боргу Януковича» суд розглядатиме за стандартною процедурою, хоч українська сторона просила про те, щоб процедура була розширеною.

Про це заявив Павло Петренко, міністр юстиції України, коментуючи рішення Високого суду Лондона про прискорений розгляд позову РФ до України щодо боргу у 3 млрд дол.

«Перше: це було процедурне рішення. Друге: це рішення підлягає оскарженню. Міністерство фінансів, яке безпосередньо супроводжує цей процес, уже заявило, що ми будемо оскаржувати це процедурне рішення. По суті справа ще не розглядалася», – сказав Петренко.

Міністр юстиції пояснив, що суд у Лондоні постановив, що справа про «борг Януковича» розглядатиметься за стандартною процедурою, Україна ж просила, щоб процедура розгляду була ширшою, з більшим терміном часу та більшою можливістю залучення додаткових свідчень.

«Зараз ми напрацьовуємо доказову базу, і Міністерство фінансів у цьому процесі поставило собі пріоритети», – додав гість програми.

Павло Петренко також оптимістично висловив переконання, що для України розгляд у суді матиме позитивні наслідки.

Високий суд Лондона 19 січня завершив триденні слухання щодо боргу України перед Росією на 3 мільярди доларів, суддя Вільям Блер повідомив, що рішення буде винесено «у визначений термін».

29 березня Високий Суд Лондону прийняв рішення щодо заяви про розгляд справи у порядку спрощеного провадження позову Довіреної особи Law Debenture Trust Corporation, поданого за вказівкою Російської Федерації проти України стосовно єврооблігацій на суму 3 мільярди доларів США (так званий «російський борг»).