Під Докучаєвськом загинув боєць «Айдару»

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Без батька залишились двоє дітей

В зоні проведення Антитерористичної операції в суботу, 11 березня, загинув боєць першої штурмової роти 24 ОШБ «Айдар» Сергій Голубєв. Про це на своїй сторінці у Facebook написав військовий Орест Каракевич.

«Завжди спокійний, врівноважений. Чуйний до жінки, люблячий батько. Охоронець для побратимів, підтримка для командира», - так описав загиблого його колега.

Водночас волонтер Сергій Приходько додає, що Сергій Голубєв загинув під Докучаєвськом на Донеччині.

«Перед смертю встиг попередити побратимів по рації. Якби не він, хлопці так само були б вбиті, або потрапили в полон», - написав волонтер.

Вдома у Сергія Голубєва залишилась дружина та двоє малих дітей.