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    За останні дні ОБСЄ зафіксувала в зоні АТО майже 1700 вибухів

    • Сьогодні, 22:36
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    СММ ОБСЄ
    СММ ОБСЄ

    Спостерігачі ОБСЄ фіксують збільшення порушень режиму припинення вогню

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ звітує, що за останні дні в Донецькій та Луганській областях зафіксовано майже 1700 вибухів в Донецькій та Луганській областях.

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    Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 10 березня, повідомляється на сайті ОБСЄ. 

    «У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, в тому числі близько 1260 вибухів у порівнянні з попереднім звітним періодом (680 вибухів). Понад три чверті вибухів зафіксовані впродовж ночі 9-10 березня в районах на захід та північний захід від Донецька», - зазначають в ОБСЄ.

    «У Луганській області СММ ОБСЄ зафіксувала більше порушень режиму тиші - близько 420 вибухів - проти попереднього звітного періоду (30 вибухів). Більшість вибухів зафіксовано рано вранці 10 березня в західних частинах області», - додають спостерігачі.

    Нагадаємо, в штабі АТО звітували, що 10 березня  внаслідок ворожих обстрілів дев'ять наших військових поранено, семеро травмовано, двоє загинуло.

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