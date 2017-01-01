ОБСЄ зафіксувала у бойовиків заборонені «Мінськом» самохідні гаубиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гаубиця 2С3 «Акація»

Три самохідні гаубиці 2С3 «Акація» знаходились у бойовому положенні

Спеціальна моніторингова ОБСЄ заявляє, що зафіксувала на контрольованій бойовиками території на вогневих позиціях заборонені Мінськими угодами самохідні гаубиці 2С3 «Акація».

Про це з посиланням на звіт місії повідомляє «Уніан».

СММ ОБСЄ заявляє, що у порушення визначених координат і місць відведення, у районах, які не контролюються українським урядом, спостерігачі бачили три 152-мм самохідні гаубиці 2С3 «Акація», які знаходились у бойовому положенні з направленими в бік заходу дулами неподалік села Хрещатицьке (колишнє Красноармійське), яке розташоване за 33 км на північний схід від Маріуполя.

Також спостерігачі помітили чотири танки Т-64 поруч з селом Веселогорівка, яке розташоване за 64 км на захід від Луганська. Місія ОБСЄ заявила, що також бачила наявність забороненого озброєння на контрольованій урядом Україні території.

Зокрема, спостерігачі помітили один 135-мм протитанковий керований ракетний комплекс 9К111-1 «Конкурс» неподалік Новотошківського (у 53 км на захід від Луганська), шість 122-мм гаубиць на буксирі Д-30 у Богоявленці (46 км на південний захід від Донецька) та 12 самохідних 152мм гаубиць 2С3 «Акація» у Зеленому полі (40 км на північний захід від Донецька).

Також сказано, що за межами визначених координатами територій для відведення озброєння і одночасно за межами спеціальних місць його зберігання СММ побачила 30-40 танків у нерухомому стані (тип танків не визначено) в середині агропромислового комплексу і ще один танк на тренувальному полігоні в контрольованому бойовиками «ДНР» Терновому (57 км на схід від Донецька).

Як повідомляв «Главком», за останні дні ОБСЄ зафіксувала в зоні АТО майже 1700 вибухів