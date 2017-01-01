Під Донецьком гаряче: бойовики обстріляли українські позиції з танка

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Бойовики обстрілюють позиції сил АТО з танка

За день бойовики здійснили 32 обстріли позицій українських військ

У суботу, 25 лютого, російсько-терористичні війська на Донбасі продовжували обстрілювати українські позиції. Загалом зафіксовано 32 обстріли. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 міліметрів окупанти обстрілювали Лебединське, а з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль,Чермалик, Широкине, Водяне, Гнутове», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу АТО, на Донецькому напрямку танк обстрілював наші позиції в районі Пісків, шахти Бутівки та Кам'янки, а з мінометів різних калібрів – Авдіївку, Зайцеве, Луганське, Троїцьке та шахту Бутівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Новгородське, Кірове та Зайцеве.

На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Троїцьке.

Штаб АТО інформує, що двох наших військових поранено, одного травмовано.

Як повідомлялося, минулої доби бойовики на Донбасі 92 рази обстріляли українські позиції.