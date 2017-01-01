Окупанти позбавили Полозова права захищати Умерова

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Микола Полозов і Ільмі Умеров

Адвокат має намір оскаржити відповідне рішення підконтрольного Росії кримського суду в Європейському суді з прав людини

Адвоката Миколу Полозова перевели зі статусу захисника в статус свідка у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Про це адвокат повідомив у коментарі QirimInfo.

За його словами, він має намір оскаржити відповідне рішення підконтрольного Росії кримського суду в Європейському суді з прав людини.

«Я чекаю, коли мені з Київського суду (райсуд Сімферополя. – Ред.) віддадуть копію Апеляційного, тоді можна буде подати касацію і звернутися до Європейського суду. Плюс мною подано скаргу на дії слідчого, її ще не розглянуто», – сказав юрист.

За його інформацією, розслідування у «справі Умерова» завершено і в найближчих кілька днів має бути передано до прокуратури.

«З урахуванням усіх обставин, думаю, це буде або умовний термін, або штраф. Якщо умовно – їм зручніше, бо він повинен буде ходити щомісяця відзначатися і буде під контролем», – зазначив Полозов.

Як повідомлялося, 25 січня співробітники ФСБ Росії затримали в Сімферополі (окупований Крим) адвоката Миколу Полозова. Сам російський адвокат Микола Полозов кваліфікує своє затримання в Криму як викрадення і має намір оскаржити в суді і у Федеральній палаті адвокатів дії ФСБ у Криму.

Нагадаємо, раніше підконтрольний Росії Київський суд Сімферополя розглянув звернення слідчого ФСБ РФ дозволити викликати на допит адвоката Миколу Полозова як свідка у справі заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.

Адвокат вважає, що таким чином слідство у справі Умерова хоче вивести його з процесуального статусу захисника на майбутньому судовому процесі.