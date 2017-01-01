Підозрюваному у тероризмі громадянину Таджикистану заборонили в’їзд в Україну

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Чоловік прибув у Львів рейсом з Туреччини

В аеропорту «Львів» прикордонники затримали громадянина Таджикистану, який може бути причетний до тероризму. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Чоловік прибув рейсом зі Стамбула. На прикордонному контролі іноземець надав паспорт громадянина Киргизстану, однак не зміг чітко повідомити установчі дані свого документа та мету приїзду в Україну.

Прикордонники з’ясували, що представлений на контроль паспорт насправді чоловіку не належить. При собі він мав ще один документ і насправді є громадянином Таджикистану.

Також за отриманою інформацією порушник може бути причетний до діяльності терористичних організацій.

Стосовно 34-річного громадянина Таджикистану прийнято рішення про заборону йому в'їзду в Україну.

Як повідомляв «Главком», вчора прикордонники вилучили 1,2 кг золота, яке українець намагався ввезти з Молдови у металевій банці з-під кави.