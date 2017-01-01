  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Підозрюваному у тероризмі громадянину Таджикистану заборонили в’їзд в Україну

    • Сьогодні, 07:47
    • Розсилка
    Архівне фото
    Архівне фото

    Чоловік прибув у Львів рейсом з Туреччини

    В аеропорту «Львів» прикордонники затримали громадянина Таджикистану, який може бути причетний до тероризму. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

    Читайте також

    Чоловік прибув рейсом зі Стамбула. На прикордонному контролі іноземець надав паспорт громадянина Киргизстану, однак не зміг чітко повідомити установчі дані свого документа та мету приїзду в Україну.

    Прикордонники з’ясували, що представлений на контроль паспорт насправді чоловіку не належить. При собі він мав ще один документ і насправді є громадянином Таджикистану.

    Також за отриманою інформацією порушник може бути причетний до діяльності терористичних організацій.

    Стосовно 34-річного громадянина Таджикистану прийнято рішення про заборону йому в'їзду в Україну.

    Як повідомляв «Главком», вчора прикордонники вилучили 1,2 кг золота, яке українець намагався ввезти з Молдови у металевій банці з-під кави.

    Читайте також
    прикордонники Держприкордонслужба Львів тероризм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ