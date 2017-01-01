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    Українець хотів провезти через кордон 1,2 кг золота в банці з-під кави

    • Сьогодні, 02:20
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    Контрабанда
    Контрабанда

    Контрабандист заховав вироби між сидінням автомобіля

    Українські прикордонники вилучили 1,2 кг золота, яке намагалися ввезти з Молдови у металевій банці з-під кави. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

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    Автомобіль «Фіат» слідував через пункт пропуску на в’їзд в Україну. Водій автівки, громадянин України, разом з яким їхав громадянин Молдови, обрав для перетину кордону смугу руху «зелений коридор».

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    У ході прикордонно-митного контролю через надмірне хвилювання пасажира прикордонники вирішили ретельніше оглянути транспортний засіб.

    Під час огляду між сидінням було знайдено металеву банку з під кави та пакетики в яких знаходилися золотів вироби вагою близько 1270 грам. Водій і пасажир намагалися  заперечити своє відношення до знайдених речей.

    В даний час тривають подальші процесуальні дії, а виявлені прикраси будуть направлені на експертизу.

    Як повідомляв «Главком», нещодавно на КПВВ «Мар’їнка» прикордонники виявили під обшивкою салону автомобіля, та в музичних колонках 2096 виробів зі срібла. Прикраси вартість понад півмільйона гривень чоловік намагався вивезти в окупований Донецьк.

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