Українець хотів провезти через кордон 1,2 кг золота в банці з-під кави

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Контрабанда

Контрабандист заховав вироби між сидінням автомобіля

Українські прикордонники вилучили 1,2 кг золота, яке намагалися ввезти з Молдови у металевій банці з-під кави. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Автомобіль «Фіат» слідував через пункт пропуску на в’їзд в Україну. Водій автівки, громадянин України, разом з яким їхав громадянин Молдови, обрав для перетину кордону смугу руху «зелений коридор».

У ході прикордонно-митного контролю через надмірне хвилювання пасажира прикордонники вирішили ретельніше оглянути транспортний засіб.

Під час огляду між сидінням було знайдено металеву банку з під кави та пакетики в яких знаходилися золотів вироби вагою близько 1270 грам. Водій і пасажир намагалися заперечити своє відношення до знайдених речей.

В даний час тривають подальші процесуальні дії, а виявлені прикраси будуть направлені на експертизу.

Як повідомляв «Главком», нещодавно на КПВВ «Мар’їнка» прикордонники виявили під обшивкою салону автомобіля, та в музичних колонках 2096 виробів зі срібла. Прикраси вартість понад півмільйона гривень чоловік намагався вивезти в окупований Донецьк.