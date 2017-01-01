Після протестів людей «Укрзалізниця» додала вагони у приміські поїзди

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Приміський електропоїзд

«Укрзалізниця» додала 80 вагонів у приміські поїзди в Київській області

«Укрзалізниця», взявши до уваги побажання пасажирів, збільшила склади приміських електропоїздів у Київській області. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Сьогодні, 5 травня, у рейси додатково відправилися понад 80 вагонів. Нині 22 поїзди курсують складом по 8 вагонів, 2 поїзди – по 10 вагонів, 1 поїзд – 7 вагонів та 9 поїздів – у шестивагонному складі.

«Упродовж останніх двох тижнів ПАТ «Укрзалізниця» за рахунок проведення додаткових ремонтів збільшила кількість вагонів у поїздах, що курсують у приміському сполученні Київського та Фастівського обігу. Якщо станом на 24 квітня 2017 року за вказаними напрямками курсувало 23 поїзди по 6 вагонів, то станом на 5 травня 2017 шестивагонних поїздів залишилося лише 9, а в інших – кількість вагонів збільшено», - інформують в «Укрзалізниці».

Натомість в «Укрзалізниці» очікують на відповідальне ставлення до організації перевізного процесу всіх його учасників і закликають пасажирів бути чесними, купувати квитки, а якщо є пільга, то в касі оформлювати пільговий проїзний документ.

Нагадаємо, 12 квітня близько ста мешканців Баришівського району заблокували залізничні колії, протестуючи таким чином проти скорочення рухомого складу приміських електропоїздів.