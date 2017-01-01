  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Після протестів людей «Укрзалізниця» додала вагони у приміські поїзди

    • Сьогодні, 14:53
    • Розсилка
    Приміський електропоїзд
    Приміський електропоїзд

    «Укрзалізниця» додала 80 вагонів у приміські поїзди в Київській області

    «Укрзалізниця», взявши до уваги побажання пасажирів, збільшила склади приміських електропоїздів у Київській області. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

    Сьогодні, 5 травня, у рейси додатково відправилися понад 80 вагонів. Нині 22 поїзди курсують складом по 8 вагонів, 2 поїзди – по 10 вагонів, 1 поїзд – 7 вагонів та 9 поїздів – у шестивагонному складі.

    «Упродовж останніх двох тижнів ПАТ «Укрзалізниця» за рахунок проведення додаткових ремонтів збільшила кількість вагонів у поїздах, що курсують у приміському сполученні Київського та Фастівського обігу. Якщо станом на 24 квітня 2017 року за вказаними напрямками курсувало 23 поїзди по 6 вагонів, то станом на 5 травня 2017 шестивагонних поїздів залишилося лише 9, а в інших – кількість вагонів збільшено», - інформують в «Укрзалізниці».

    Натомість в «Укрзалізниці» очікують на відповідальне ставлення до організації перевізного процесу всіх його учасників і закликають пасажирів бути чесними, купувати квитки, а якщо є пільга, то в касі оформлювати пільговий проїзний документ.

    Нагадаємо, 12 квітня близько ста мешканців Баришівського району заблокували залізничні колії, протестуючи таким чином проти скорочення рухомого складу приміських електропоїздів.

    Читайте також
    Укрзалізниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ