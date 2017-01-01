Після смертоносного урагану у Москві випав сніг

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Сніг у Москві

У Москві протягом усього дня збережеться сильний вітер з поривами

Сьогодні, 2 червня, в центрі Москви йде мокрий сніг. Про це повідомляє кореспондент «Інтерфаксу» з району Київського вокзалу і площі Європи.

Раніше в п'ятницю в московському метеобюро повідомили, що в Москві протягом усього дня збережеться сильний вітер з поривами 15 м/с і вище.

Сильний вітер збережеться в московському регіоні протягом усього дня.

Як повідомляли українські синоптики, сьогодні температура повітря в Україні становитиме 18–23 градуси тепла, на півдні впродовж дня вона підвищиться до 25 градусів тепла.

У Києві 2 червня істотних опадів не очікується. Температура повітря вночі 10–12 градусів тепла, вдень 21–23 градуси тепла.

Нагадаємо, що жертвами урагану в Москві та Підмосков'ї 29 травня стали 14 осіб: у столиці РФ загинуло 11 людей, в області – троє. майже 170 осіб постраждали внаслідок урагану, 146 з них було госпіталізовано.

Очевидці повідомляють про повалені дерева, пошкоджені автомобілі і виведену з експлуатації міську інфраструктуру. Несприятливі погодні умови в Московській області залишили без електропостачання 7,3 тис. побутових споживачів.

Також внаслідок урагану пошкоджено дах Сенатського палацу на території Кремля.