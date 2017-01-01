Після вибухів у Балаклії Міноборони задумалось над закриттям арсеналу
- Сьогодні, 17:45
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Остаточне рішення щодо арсеналу буде прийнято найближчим часом, заявив Степан Полторак
Рішення про доцільність збереження арсеналу у Балаклії Харківської області буде прийнято найближчим часом. Про це заявив журналістам у Харкові міністр оборони України Степан Полторак.
«Остаточне рішення щодо арсеналу буде прийнято найближчим часом», - сказав він.
Полторак зазначив, що в четвер спілкувався з місцевими жителями і багато з них, за його словами, не підтримують ідею закриття арсеналу.
Міністр також заявив, що в разі збереження арсеналу використовуватимуть лише захищені сховища. «Якщо база залишиться, то вона залишиться лише в захищених сховищах, де ми дійсно можемо забезпечити збереження боєприпасів», - сказав Полторак.
Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Нараховано збитків на 220 млн гривень від вибухів та пожежі у Балаклії.
Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.
За словами голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського, сума збитків становить 1 мільярд доларів.
Джерело: Інтерфакс-Україна