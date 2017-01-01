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    Після вибухів у Балаклії Міноборони задумалось над закриттям арсеналу

    • Сьогодні, 17:45
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    Пожежа на арсеналі в Балаклії
    Пожежа на арсеналі в Балаклії

    Остаточне рішення щодо арсеналу буде прийнято найближчим часом, заявив Степан Полторак

    Рішення про доцільність збереження арсеналу у Балаклії Харківської області буде прийнято найближчим часом. Про це заявив журналістам у Харкові міністр оборони України Степан Полторак.

    «Остаточне рішення щодо арсеналу буде прийнято найближчим часом», - сказав він.

    Полторак зазначив, що в четвер спілкувався з місцевими жителями і багато з них, за його словами, не підтримують ідею закриття арсеналу.

    Міністр також заявив, що в разі збереження арсеналу використовуватимуть лише захищені сховища. «Якщо база залишиться, то вона залишиться лише в захищених сховищах, де ми дійсно можемо забезпечити збереження боєприпасів», - сказав  Полторак.

    Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

    Нараховано збитків на 220 млн гривень від вибухів та пожежі у Балаклії.

    Міністр екології Остап Семерак заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.

    За словами голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського, сума збитків становить 1 мільярд доларів. 

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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