  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Хрещатику поліція вилучила у молодиків ніж та кастети

    • Вчора, 23:39
    • Розсилка
    Вилучені кастети
    Вилучені кастети

    Зокрема кастет виявлено у 16-річного киянина

    В центрі Києва на Хрещатику поліцейські вилучили у місцевих мешканців ніж кустарного виробництва та кастети. Про це повідомили у  прес-службі столичної поліції.

    Читайте також

    Згідно інформації правоохоронців, в центрі столиці поліція вилучила ніж кустарного виробництва у 26-річного киянина. Предмет вилучено та направлено на експертизу.

    На тій же вулиці у двох жителів Києва, 16-ти і 20-ти років, при перевірці співробітники столичної поліції вилучили кастети.

    112

    Як повідомляв «Главком», упродовж сьогоднішнього дня у центрі Києва правоохоронці також вилучили багнет-ніж, світлошумову гранату, вибуховий пакет та пістолет.

    Нагадаємо, що сьогодні у центрі Києва тривала панахида за загиблими на Майдані.

    У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинуло понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинула від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. Крім того, сотні учасників протесту в Києві дістали поранення.

    За даними Генпрокуратури, загалом під час Євромайдану постраждало 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.
    Читайте також
    зброя Євромайдан поліція Києва
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ