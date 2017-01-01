На Хрещатику поліція вилучила у молодиків ніж та кастети

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Вилучені кастети

Зокрема кастет виявлено у 16-річного киянина

В центрі Києва на Хрещатику поліцейські вилучили у місцевих мешканців ніж кустарного виробництва та кастети. Про це повідомили у прес-службі столичної поліції.

Згідно інформації правоохоронців, в центрі столиці поліція вилучила ніж кустарного виробництва у 26-річного киянина. Предмет вилучено та направлено на експертизу.

На тій же вулиці у двох жителів Києва, 16-ти і 20-ти років, при перевірці співробітники столичної поліції вилучили кастети.

Як повідомляв «Главком», упродовж сьогоднішнього дня у центрі Києва правоохоронці також вилучили багнет-ніж, світлошумову гранату, вибуховий пакет та пістолет.

Нагадаємо, що сьогодні у центрі Києва тривала панахида за загиблими на Майдані.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинуло понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинула від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. Крім того, сотні учасників протесту в Києві дістали поранення.

За даними Генпрокуратури, загалом під час Євромайдану постраждало 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.