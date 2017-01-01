«Плівки Онищенка»: Лозовий з'явився на допит у НАБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп поскаржився, що детективи не запропонували йому кави

Нардеп від Радикальної партії Андрій Лозовий приїхав на допит у Національне антикорупційне бюро. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Приїхав на допит у НАБУ. Детективи ввічливі (правда, кавою не пригостили). Хочуть, щоб допит проходив із відеофіксацією. Пояснити, за яким це законом, не можуть», – написав Лозовий.

Раніше Лозовий повідомляв, що його кличуть на допит «як свідка у справі про продаж посади міністра екології менеджеру олігарха Олександра Онищенка Ігорю Шевченку».

Як повідомлялося, глава САП Назар Холодницький стверджує, що депутат-утікач Олександр Онищенко під час допиту щодо його записів не надав конкретних фактів.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що осіб, які фігурують у записах на «других плівках Онищенка», буде найближчим часом викликано на допит.