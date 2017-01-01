Плотницький збирається «націоналізувати» підприємства Ахметова

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В компанії ДТЕК заяви терориста не захотіли коментувати

Бойовики з угруповання «ЛНР» заявляють про готовність «націоналізувати» підприємства українського олігарха Ріната Ахметова.

Про це інформує Радіо Свобода.

Як повідомляють сепаратистські сайти, в угрупованні «розглянули і ухвалили в першому читанні законопроект», який передбачає, що у «всіх підприємствах, які працюють в окремих районах Луганської області, але не зареєстровані в «ЛНР», запровадять «державне управління (призначать тимчасову адміністрацію)».

«Стосується публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат», включаючи ПАТ «Алчевськкокс», ТОВ ДТЕК «Свердловантрацит», ТОВ ДТЕК «Ровенькиантрацит», ПАТ «Краснодонвугілля», ПрАТ «Аквасервіс», ПрАТ «Екоенергія», вітряний парк «Краснодонський», вітряний парк «Лутугинський», – заявив лідер угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький.

Водночас в компанії ДТЕК ці заяви бойовиків не захотіли коментувати, проте наголосили, що ДТЕК працює винятково в українському правому полі.

«Всі активи компанії, включно з тими, що розташовані на тимчасово неконтрольованій Україною території, зареєстровані на підконтрольній українській владі території і виплачують податки в український бюджет», – сказала в коментарі радіо «Донбас.Реалії» керівник департаменту зі зовнішніх комунікацій «ДТЕК Енерго» Ірина Мілютіна.

При цьому вона наголосила, що компанія контролює діяльність всіх своїх підприємств.