Поблизу Камчатки стався землетрус магнітудою 4,8 балів

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Сейсмометр

Жертв та постраждалих немає

В акваторії Тихого океану поблизу півострова Камчатка (Росія) стався землетрус магнітудою 4,8 балів. Відстань від епіцентру до найближчого населеного пункту - селища Усть-Камчатськ склала 115 кілометрів. Про це повідомляє РИА Новости.

«Сейсмічна подія сталася у вівторок вранці за місцевим часом в акваторії Тихого океану, практично на кордоні з морем Берінга. Епіцентр знаходився на глибині 60 кілометрів в 431 кілометрі на північ від Петропавловська-Камчатського», - повідомив представник геофізичної служби в Камчатській філії.

У МНС додають, що жертв і руйнувань немає. Загроза цунамі не оголошувалася.

Як повідомляв «Главком», потужний землетрус магнітудою 6,7 балів стався на Філіппінах 10 лютого: чотири особи загинули і більше ста поранені. Пошкоджені будівлі, інфраструктура, у багатьох місцях немає електрики та водопостачання.