Різке похолодання: минула ніч стала фатальною для посівів у Центральній Україні

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Заморозки та сніг пошкодили городину

Пошкоджено посіви зернових, городину, фруктові дерева на Черкащині та Київщині

Заморозки у ніч з 10 на 11 травня пошкодили посіви в Центральній Україні.

За інформацією читачів «Главкома», пошкоджені посіви зернових, городина, зокрема картопля, та фруктові дерева на Черкащині та Київщині.

Як повідомлялося, вторгнення дуже холодного арктичного повітря стало причиною опадів у вигляді снігу в низці регіонів України. Зокрема, сніг випав у Києві.

Вночі 11 травня температура повітря була 1–6° тепла. Крім узбережжя морів, на ґрунті і місцями в повітрі спостерігалися заморозки 0–5°.

Як повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, цей холодний період збережеться протягом двох діб, після чого відбудеться поступове підвищення температури, опади будуть проходити у вигляді дощу.