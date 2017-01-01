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    Різке похолодання: минула ніч стала фатальною для посівів у Центральній Україні

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    Заморозки та сніг пошкодили городину
    Заморозки та сніг пошкодили городину

    Пошкоджено посіви зернових, городину, фруктові дерева на Черкащині та Київщині

    Заморозки у ніч з 10 на 11 травня пошкодили посіви в Центральній Україні.

    За інформацією читачів «Главкома», пошкоджені посіви зернових, городина, зокрема картопля, та фруктові дерева на Черкащині та Київщині.

    Як повідомлялося, вторгнення дуже холодного арктичного повітря стало причиною опадів у вигляді снігу в низці регіонів України. Зокрема, сніг випав у Києві.

    Вночі 11 травня температура повітря була 1–6° тепла. Крім узбережжя морів, на ґрунті і місцями в повітрі спостерігалися заморозки 0–5°.

    Як повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, цей холодний період збережеться протягом двох діб, після чого відбудеться поступове підвищення температури, опади будуть проходити у вигляді дощу.

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