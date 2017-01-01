Поховальна процесія з тілом Любомира Гузара прибула до Києва

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Церемонія прощання із Любомиром Гузаром у Львові

Церемонія прощання з кардиналом у столиці буде проходити в Патріаршому соборі

Поховальна процесія з тілом блаженнійшого Любомира Гузара вже в Києві. Церемонія прощання з кардиналом у столиці відбуватиметься в Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

Від моменту, коли труну встановлять всередині, всі охочі матимуть змогу попрощатися з блаженнійшим – двері храму обіцяють не закривати навіть уночі. Основний потік людей чекають у неділю – на свято Трійці. Тіло Любомира Гузара лишатиметься на виду під час святкових літургій.

«Завтра зранку в цьому храмі є три літургії. Це буде 7:30, 9:00 і 11:00. Впродовж літургій потрібно молитися, підхід до домовини буде обмежуватися, зважаючи на те, що служиться літургія. Це буде велика кількість людей – тут буде чергування швидкої допомоги цілодобове, доставлена питна вода, щоби можна було спокійно тут бути», - розповів речник УГКЦ отець Ігор Яців.

Закінчиться прощання в понеділок приблизно о 10:30, після чого почнеться церемонія поховання. На неї мають приїхати близько 600 священнослужителів з різних єпархії України та з-за кордону, в тому числі й особистий посланець Папи римського Франциска. Останній спочинок Гузар знайде під вівтарем собору – саме він закладав перший камінь на початку його будівництва. Усипальницю усі ці дні ретельно готували до поховання. Служителі церкви розповідають, що вони завжди знали про це приміщення, але відганяли думки про неминуче, тож до останнього її ніхто не готував.

Раніше у неділю церемонія прощання із Любомиром Гузаром пройшла у Льовові.

Нагадаємо, в середу ввечері глава УГКЦ (2005–2011 рр.) блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби. У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

В четвер у Львові було оголошено жалобу через смерть Любомира Гузара.

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Джерело: ТСН