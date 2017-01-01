Море людей. Як львів’яни прощалися з Любомиром Гузаром

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Фото: Євген Кравс

У Соборі св. Юра відбувся чин заупокійної панахиди за Блаженнішим Любомиром Гузаром

Після того, як домовина з тілом Блаженнішого Любомира Гузара прибула до Собору св. Юра, храм був відкритим цілодобово для усіх охочих попрощатись з Архиєпископом-емеритом. У суботу, 3 червня відбулася Заупокійна Архиєрейська Літургія, яку очолив Блаженніший Святослав.

На площі поруч собору св. Юра біля монумента Шептицькому на великому енкрані прозвучали слова-побажання Любомира Гузара до українців. Труну поклали на лафету: похоронна процесія пройшла вулицями Львова. Після панахиди похоронний кортеж відправився до Києва. В столиці пройде Чин погребіння в крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового.

Нагадаємо, в середу ввечері глава УГКЦ (2005–2011 рр.) Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

В УГКЦ назвали причини смерті Любомира Гузара: після тривалої хвороби. У резиденції у Княжичах під Києвом, де Блаженніший жив останні роки, почалися приготування до його похорону.

В четвер у Львові було оголошено жалобу через смерть Любомира Гузара.

Прощання із предстоятелем Української греко-католицької церкви (УГКЦ) єпископом Любомиром Гузаром відбудеться 5 червня об 11:00 у Патріаршому соборі в Києві.

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Джерело: блог Євгена Кравса