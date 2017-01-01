Поліція відпрацьовує усі версії щодо вбивства радника директора «Укрспирту»
- Сьогодні, 13:05
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Поліція буде розглядати всі можливі версії цього вбивства, починаючи від особистих взаємин і закінчуючи невиконанням фінансових зобов'язань
Поліція перевіряє всі можливі версії щодо мотивів вбивства радника директора ДП «Укрспирту» Віктора Панкова.
Про це повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Києві Оксана Блищик.
Вона підтвердила, що застрелений сьогодні у Дарницькому районі Києва чоловік є радником директора ДП «Укрспирту» Віктор Панков. При цьому зазначила, що на даний момент перевіряються «всі версії» щодо мотивів його вбивства.
Як повідомляв «Главком», сьогодні, 30 травня, о 8.16 до поліції надійшла інформація від перехожого про те, що на вулиці Михайла Гришка поблизу станції метро «Позняки» невідомий з автомобіля «Ауді» червоного кольору зробив кілька пострілів у чоловіка і поїхав в напрямку проспекту Петра Григоренка.
Особу застреленого встановлено. У поліції підтвердили, що в Києві вбито радника керівника «Укрспирту» Панкова.
Свідок вбивства екс-очільника «Укрспирту» розповів подробиці з місця події.
При огляді тіла судмедексперт виявив чотири поранення. З місця події експерти вилучили гільзу калібру 9 мм. Правоохоронці опитують свідків та очевидців. Введено план «Перехоплення».
Зазначимо, що в березні цього року в Києві невідомі особи скоїли напад на заступника директора ДП «Укрспирт» Ігоря Ільчишина.