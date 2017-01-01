Поліція вже заблокувала понад 500 «груп смерті» в інтернеті

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Щодня до кіберполіції надходить близько 70 звернень про зникнення дітей, із яких у 15-20% підтверджується їх участь у Інтренет-пастках

Національна поліція України заблокувала більше 500 суїцидальних груп та понад 200 акаунтів їх кураторів. Про це заявив на брифінгу начальник Київського Департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Кропива, повідомляє прес-служба Нацполіції.

«Ми уже заблокували більше 500 суїцидальних груп і понад 200 акаунтіворганізаторів та кураторів. Зараз працюємо над тим, аби їх ідентифікувати і притягнути до відповідальності», — сказав Кропива.

Він додав, що щодня до кіберполіції надходить близько 70 звернень про зникнення дітей, із яких у 15-20% підтверджується їх участь у Інтренет-пастках.

Як повідомлялося раніше, поліція затримала двох адміністраторів небезпечних груп в соцмережах в Києві. Згодом молодиків відпустили.

Нещодавно у Львові поліція перевірила три випадки причетності підлітків до «Синього кита». Також варто відмітити, що двоє студентів-другокурсників із Придністров'я запустили інтернет-гру «Білий ведмідь», яка є повною протилежністю смертельно небезпечній грі «Синій кит».

У грі треба виконати 50 завдань. Серед них – прибирання будинку чи фото щоденника із позитивною оцінкою.