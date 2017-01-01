Поліція затримала керівника тітушок, які 9 травня у Дніпрі влаштували сутички

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Тітушки у Дніпрі

Слідство встановить, чи є ця людина організатором заворушень

Поліція затримала чоловіка, який керував діями так званих тітушок у Дніпрі під час подій 9 травня, коли побили учасників АТО. Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко.

«Він (затриманий — ред.) є людиною, яка керувала діями під пам’ятником. Чи є він організатором — встановить слідство», — сказав Шевченко.

Як повідомляв «Главком», прокуратура повідомила про підозру ще трьом фігурантам кримінального провадження щодо масових заворушень у Дніпрі на 9 травня.

Жовтневий районний суд Дніпра підтримав клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу для трьох учасників масових заворушень, які відбулися у місті 9 травня, у вигляді тримання під вартою. Вони підозрюються у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.294 та ч.2 ст.296 КК України (масові заворушення та хуліганство).

Крім того, ще трьом учасникам сутичок 12 травня заочно повідомили про підозру у вчиненні аналогічних злочинів.

Прокуратура готує клопотання про їх затримання та доставляння до суду з метою обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.

Вночі 11 травня невідомі підпалили офіс Опоблоку. У партії не виключають, що цей інцидент пов’язаний з подіями 9 травня у Дніпрі.