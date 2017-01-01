Заворушення у Дніпрі 9 травня: прокуратура повідомила про підозру вже вісьмом особам

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Прокуратура готує клопотання про їх затримання та доставляння до суду з метою обрання запобіжного заходу

Прокуратура повідомила про підозру ще трьом фігурантам кримінального провадження щодо масових заворушень у Дніпрі на 9 травня. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Дніпропетровської області.

«Наразі вісьмом особам повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні масових заворушень, хуліганських діях та спричиненні тілесних ушкоджень, під вартою перебуває четверо осіб», — заявив заступник прокурора Дніпропетровської області Роман Токар.

За його словами, сьогодні Жовтневий районний суд Дніпра підтримав клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу для трьох учасників масових заворушень, які відбулися у місті 9 травня, у вигляді тримання під вартою. Вони підозрюються у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.294 та ч.2 ст.296 КК України (масові заворушення та хуліганство).

Крім того, за словами Токара, ще трьом учасникам сутичок сьогодні, 12 травня, заочно повідомили про підозру у вчиненні аналогічних злочинів.

Він додав, що прокуратура готує клопотання про їх затримання та доставляння до суду з метою обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що п’ятьом тітушкам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.

Вночі 11 травня невідомі підпалили офіс Опоблоку. У партії не виключають, що цей інцидент пов’язаний з подіями 9 травня у Дніпрі.