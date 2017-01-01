Тарута: Блокадники на Донбасі очікували, що їм запропонують певну суму грошей

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Сергій Тарута

Блокадники очікували, що з ними будуть домовлятися

Cергій Тарута, народний депутат, екс-голова Донецької ОДА, не виключає, що учасники блокади залізниці на Донбасі очікували, що бізнесмени будуть намагатися домовитися з ними. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Припускаю, блокадники очікували, що з ними будуть домовлятися. Що їм запропонують певну суму грошей, щоб вони звільнили шляхи. Мені розповідали, як на станцію в Лимані зайшли хлопці і спитали: коли ж до нас прийдуть домовлятись, чого ж нікого немає? Всі ж знають, що на блокпостах є система створення проблем для того, щоб ті проблеми потім вирішувались за гроші», - розповів Тарута.

Але домовлятися так ніхто і не прийшов. «І не зможуть. Оскільки всі ці підприємства працюють за безготівковими розрахунками. Метал за кордон за готівку не експортується», - пояснив Тарута.

На його думку, «блокада – це швидше тест для діючої влади: має вона інструменти для вирішення кризових ситуацій, чи повністю втратила контроль над процесами у країні».

Нагадаємо, Тарута переконаний, що за організаторами блокади залізниці на Донбасі стоять олігархи, які фінансують «Самопоміч».

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що мер Львова Андрій Садовий розгорнув торговельну блокаду Донбасу, щоб відвернути увагу громадськості від львівського сміття.

Аваков просить Антитерористичний центр дати силовим органам повноваження розганяти учасників блокади на Донбасі.

Учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.

Раніше повідомлялося, що президент припускає, що блокада Донбасу може обвалити гривню. Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.