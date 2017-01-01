Політолог побачив, як Гройсман намагається взяти під контроль уряд

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман Фото: Главком

В рамках реформи уряду планується доповнити кожне міністерство так званими генеральними директоратами

Політолог Андрій Золотарьов вважає, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман нині намагається взяти під контроль уряд. Адже, в реформі міністерств, яку він затіяв, можна побачити амбіції самого Гройсмана.

«Він намагається посилити свою політичну вагу, в тому числі, проявляючи таку активну зацікавленість до ідеї реформи держслужби. Для нього це зараз ключове стратегічне завдання – показати свою самостійність та спроможність як політика».

Експерт відзначає також, що через введення окремих директоратів прем’єр, очевидно, також плекає надії на посилення контролю над міністерствами, які він зараз слабо контролює: «Для нього це серйозна проблема, яка його дуже дратує – помітно, що він нервується, коли йому треба вступати в дискусії з міністрами, на яких він має досить опосередкований вплив».

Нагадаємо, що в рамках реформи уряду планується доповнити кожне міністерство так званими генеральними директоратами, які, у свою чергу, поділятимуться на управління і відділи та адміністративно підпорядковуватимуться держсекретарю міністерства.

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