  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Політолог побачив, як Гройсман намагається взяти під контроль уряд

    • Сьогодні, 08:05
    • Розсилка
    <p>Прем'єр-міністр Володимир Гройсман</p> <p>Фото: Главком</p>

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

    Фото: Главком

    В рамках реформи уряду планується доповнити кожне міністерство так званими генеральними директоратами

    Політолог Андрій Золотарьов вважає, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман нині намагається взяти під контроль уряд. Адже, в реформі міністерств, яку він затіяв, можна побачити амбіції самого Гройсмана.

    Читайте також

    «Він намагається посилити свою політичну вагу, в тому числі, проявляючи таку активну зацікавленість до ідеї реформи держслужби. Для нього це зараз ключове стратегічне завдання – показати свою самостійність та спроможність як політика».

    Експерт відзначає також, що через введення окремих директоратів прем’єр, очевидно, також плекає надії на посилення контролю над міністерствами, які він зараз слабо контролює: «Для нього це серйозна проблема, яка його дуже дратує – помітно, що він нервується, коли йому треба вступати в дискусії з міністрами, на яких він має досить опосередкований вплив».

    Нагадаємо, що в рамках реформи уряду планується доповнити кожне міністерство так званими генеральними директоратами, які, у свою чергу, поділятимуться на управління і відділи та адміністративно підпорядковуватимуться держсекретарю міністерства.

    Більше читайте в статті «Главкома»: Будинок, який будує Гройсман

    Читайте також
    Володимир Гройсман
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ