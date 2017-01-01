Польщею пронеслися буревії: тисячі людей сидять без світла

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Буревій

Пошкоджено понад сотню будинків, рятувальники працюють у посиленому режимі

Уночі з суботи на неділю Польщею пронеслися сильні буревії.

В результаті стихії зірвано або пошкоджено понад 100 дахів будинків, тисячі людей залишитися без світла, повідомляє Укрінформ.

«Наслідки сильного вітру: близько 22 тис. користувачів без світла, в основному у Люблінському воєводстві (19 тис.) Рятувальники виїжджали на виклики близько 1 тис. разів», - поінформував уранці Урядовий центр безпеки Польші.

За інформацією речника Пожежної служби Польщі Павела Фронтчака, по всій країні вітер зірвав або пошкодив понад 120 дахів.

Найбільше стихія торкнулася Великопольського та Любуського воєводств на заході країни, а також Сілезького і Малопольського на півдні Польщі.

За інформацією польських метеорологів, пориви вітру подекуди сягали 90 км/год, вітер супроводжувався грозами і навіть градом.

За останньою інформацією Урядового центру безпеки Польші, без світла в Польщі продовжують залишатися понад 3 тис. користувачів електроенергії.

Нагадаємо, кілька днів тому до США дісталася снігова буря, яка призвела до руйнувань і жертв.