Полторак звільнив за бездіяльність трьох посадовців навчального центру «Десна»

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Навчальний центр

Кадрові рішення приймались за підсумками роботи комісії Міноборони

Міністр оборони України Степан Полторак звільнив трьох посадовців, «чия бездіяльність призвела до погіршення ситуації із забезпеченням належних умов» для розміщення та служби особового складу у навчальному центрі «Десна» на Чернігівщині.

Про це повідомили у прес-службі Міноборони.

«Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак прийняв низку кадрових рішень за підсумками роботи комісії оборонного відомства у 169 навчальному центрі Сухопутних військ Збройних Сил України, дислокованому в смт Десна на Чернігівщині. Зокрема, трьох військових посадових осіб, чия бездіяльність призвела до погіршення ситуації із забезпеченням належних умов для розміщення та служби особового складу, знято з посад», - звітують у відомстві.

Також в Міноборони дадають, що цього року до планових 12,7 мільйонів гривень для потреб навчального центру буде додатково виділено ще 15 мільойнів гривень.

До слова, вчора у Києві співробітники Служби безпеки України викрили у хабарництві полковників із прикордонної служби та Генштабу Збройних Сил України.