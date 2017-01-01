Помер підполковник ДСНС, якого було тяжко поранено в Авдіївці

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Дмитро Тритейкін помер у госпіталі Дніпра

Співробітник ДСНС України підполковник Дмитро Тритейкін, якого було тяжко поранено під час обстрілу Авдіївки 2 лютого, помер у лікарні. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook глава ДСНС України Микола Чечоткін.

«Щойно отримав надзвичайно сумну звістку – помер у лікарні ім. Мечникова в Дніпрі наш герой, Дмитро Тритейкін, який під час обстрілу Авдіївки дістав тяжке поранення в живіт. Лікарі робили все можливе і неможливе, щоб він вижив. Але не все в цьому житті залежить від лікарів...» – написав він.

Раніше повідомлялося, що Тритейкіна було прооперовано та із залученням санавіації доправлено в госпіталь Дніпра.