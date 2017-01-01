Порошенко анонсував надходження великого траншу фіндопомоги Україні

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Макрофінансова допомога Україні

Наступного тижня на рахунки України має надійти 600 млн євро макрофінансової допомоги

Президент України Петро Порошенко заявив, що наступний транш міжнародної макрофінансової допомоги Україні сприятиме стабілізації бюджету держави та посиленню золотовалютних резервів. Про це він сказав під час спілкування з представниками засобів масової інформації в рамках робочого візиту до Республіки Мальта, інформує прес-служба глави держави.

«Я маю велику приємність повідомити новину, що наступного тижня, з 3 по 7 квітня, на рахунки України має надійти, нарешті, 600 млн євро макрофінансової допомоги», - сказав Порошенко.

«Крім того, на понеділок призначене засідання правління Міжнародного валютного фонду, де також буде прийнято рішення про надання нам траншу в 1 млрд доларів», - зазначив президент.

Порошенко наголосив: «Це значно посилить золотовалютні резерви країни і бюджетну стабільність держави».

Як повідомлялося, на засіданні ради директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня планується обговорення антикризової економічної програми України.

Нагадаємо, 23 березня в Україні розпочала роботу технічна місія Міжнародного валютного фонду.

21 березня Нацбанк переглянув прогнози для економіки України у зв'язку з блокадою ОРДЛО і має намір узгодити їх із МВФ протягом двох днів. НБУ, зокрема, знизив прогноз зростання ВВП країни на 2017 рік до 1,9% з 2,8%, прогнозованих раніше.