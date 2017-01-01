Порошенко анонсував велику реформу СБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко під час виступу на урочистостях з нагоди 25-ї річниці СБУ

Служба безпеки України залишиться основним контррозвідувальним органом держави

Рада національної безпеки та оборони України незабаром розгляне Концепцію реформування Служби безпеки України з урахуванням відповідного досвіду та найкращих практик країн – членів Євросоюзу і НАТО. Про це повідомив президент Петро Порошенко під час виступу на урочистостях з нагоди 25-ї річниці СБУ.

«Передбачається, що окремі функції Служби безпеки України, не властиві класичним спеціальним службам, буде поступово передано до інших правоохоронних органів. Так, до Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Національної поліції України поступово перейдуть розслідування деяких службових злочинів, злочинів, скоєних організованими злочинними угрупованнями», – зазначив Порошенко.

Президент наголосив, що Служба безпеки України є і залишиться основним контррозвідувальним органом держави. «І цю складову Служби має бути піднято на порядки вище, як того вимагають реальні зовнішні загрози України, зокрема активізація антиукраїнської діяльності російських спецслужб, що наочно проявилася останніми днями», – зазначив він.

«Все видно по почерку: Луб’янка з часів Сталіна і Берії накопичувала досвід політичних убивств ворогів режиму, які опинилися за кордоном. Найсвіжіші приклади трапилися в Лондоні не далі як минулого десятиліття – вбивство Литвиненка», – додав президент.

За словами Порошенка, громадськість очікує від Служби безпеки оперативного та відповідального реагування на всі виклики. Тому актуальності набуває питання підвищення прозорості діяльності СБУ, зміцнення довіри до Служби з боку українського народу як до державного інституту.

«Треба вчитися працювати в умовах посилення цивільного контролю за діяльністю СБУ, залучення інститутів громадянського суспільства до вироблення рішень у сфері національної безпеки», – наголосив президент та додав, що Служба, згідно із соціологічними опитуваннями, належить до кола тих державних інституцій, які користуються найвищою довірою порівняно з багатьма іншими державними структурами.

Глава держави також запевнив, що на його особливому контролі – проблема соціального захисту співробітників Служби безпеки України. «У цьому зв’язку хочу наголосити, що, навіть за надскладних економічних реалій керівництво держави знаходить ресурси для посильної підтримки своїх захисників», – зауважив президент.