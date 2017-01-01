Порошенко: Розкриття вбивства Вороненкова – справа честі для силовиків

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Петро Порошенко

Порошенко вважає, що СБУ повинна підставити своє плече правоохоронцям у розкритті вбивства Вороненкова

Розслідування вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова і справи щодо вибухів на військовій базі в Балаклії Харківської області мають стати справою честі для правоохоронців. Про це під час виступу до 25-ї річниці створення Служби безпеки України заявив президент Петро Порошенко.

«Справою честі для всіх правоохоронних органів України, і Служба (СБУ. – Ред.) повинна підставити своє плече і допомогти, є і розкриття вбивства вчорашнього, коли біля «Прем'єр-паласу» було вбито колишнього депутата Держдуми Росії, головного свідка у справі Януковича, і розкрити вбивство журналіста Павла Шеремета, і розкрити вчорашню диверсію в Харківській області – це теж справа військової контррозвідки спільно з Військовою прокуратурою. Але від помилок не застраховані навіть ті спецслужби, історія яких налічує не 25, а вже сотню років», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині. Все про надзвичайну пригоду у Балаклії читайте у матеріалі «Вибух боєприпасів у Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині».

Також 23 березня у центрі Києва сталося вбивствоо Дениса Вороненкова. Читайте матеріал «Вбивство «суперсвідка». Як Україна не вберегла Вороненкова».

Джерело: 112 Україна