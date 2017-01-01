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    Порошенко нагородив соратницю орденом

    • Сьогодні, 16:08
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    Нагородження Ірини Геращенко
    facebook.com/iryna.gerashchenko
    Нагородження Ірини Геращенко

    Ірина Геращенко отримала Орден княгині Ольги

    Президент України Петро Порошенко нагородив Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня Уповноваженого глави держави з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірину Геращенко.

    Про це йдеться в указі, який Порошенко підписав з нагоди Дня Соборності.

    «Розглядаю цю нагороду як аванс. Отримати відзнаку в День Соборності в присутності людей, які стільки зробили для Украіни і довели це своім життєвим прикладом- дуже висока відповідальність. Вибачте за пафос, я дійсно вражена», - написала Ірина Геращенко в Фейсбуці.

    Вона заявила, що орден став для неї «абсолютною несподіванкою».

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    Геращенко розповіла про церемонію нагородження і про вручення відзнак Володимиру Жемчугову, який побував у полоні бойовиків, та голові Меджлісу Рефату Чубарову.

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    Порошенко нагородив соратницю орденом
    Порошенко нагородив соратницю орденом
    Порошенко нагородив соратницю орденом
    Порошенко нагородив соратницю орденом
    Порошенко нагородив соратницю орденом
    Порошенко нагородив соратницю орденом
    Порошенко нагородив соратницю орденом
    Порошенко нагородив соратницю орденом
    facebook.com/iryna.gerashchenko

    «Високі державні нагороди сьогодні отримали ті, хто надихають боротися за Україну, воїн УПА Степан Петраш, якому вже 90, Орися Петляєва, політв'язень радянських часів», - додала вона.

    Нагадаємо, цим самим указом Порошенко нагородив орденами Чубарова, Брока й присвоїв звання Народної артистки Тіні Кароль.

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    Петро Порошенко Рефат Чубаров Ірина Геращенко
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