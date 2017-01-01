Порошенко нагородив соратницю орденом

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facebook.com/iryna.gerashchenko Нагородження Ірини Геращенко

Ірина Геращенко отримала Орден княгині Ольги

Президент України Петро Порошенко нагородив Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня Уповноваженого глави держави з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірину Геращенко.

Про це йдеться в указі, який Порошенко підписав з нагоди Дня Соборності.

«Розглядаю цю нагороду як аванс. Отримати відзнаку в День Соборності в присутності людей, які стільки зробили для Украіни і довели це своім життєвим прикладом- дуже висока відповідальність. Вибачте за пафос, я дійсно вражена», - написала Ірина Геращенко в Фейсбуці.

Вона заявила, що орден став для неї «абсолютною несподіванкою».

Геращенко розповіла про церемонію нагородження і про вручення відзнак Володимиру Жемчугову, який побував у полоні бойовиків, та голові Меджлісу Рефату Чубарову.

«Високі державні нагороди сьогодні отримали ті, хто надихають боротися за Україну, воїн УПА Степан Петраш, якому вже 90, Орися Петляєва, політв'язень радянських часів», - додала вона.

Нагадаємо, цим самим указом Порошенко нагородив орденами Чубарова, Брока й присвоїв звання Народної артистки Тіні Кароль.