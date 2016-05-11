Порошенко обговорив з президентом ЄБРР нові проекти

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Президент Європейського банку реконструкції та розвитку запевнив Порошенка у подальшій підтримці з боку ЄБРР реформ

Під час участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті.

Співрозмовники обговорили перспективи розвитку співробітництва та впровадження інвестиційних проектів за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Глава Української держави висловив сподівання щодо збільшення обсягу фінансових ресурсів ЄБРР для співпраці з Україною у 2017 році.

На зустрічі окремо були обговорені питання реформування банківського сектору. С. Чакрабарті високо оцінив дії української влади у питанні націоналізації Приватбанку та підтвердив наміри ЄБРР і далі надавати експертну допомогу в реформуванні цієї банківської установи.

Президент України відзначив ключову роль ЄБРР як адміністратора Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки. Було домовлено продовжувати співпрацю у цій сфері.

Президент Європейського банку реконструкції та розвитку також запевнив Главу Української держави у подальшій підтримці з боку ЄБРР реформ, що здійснюються в Україні.

У Давосі розпочався Всесвітній економічний форум. До Швейцарії напередодні прибула і представницька українська делегація на чолі із президентом. Порошенко зустрівся із президентом Швейцарської конфедерації.

Нагадаємо, Швейцарія запевнила, що готова надати матеріальну підтримку Україні у розмірі 100 мільйонів доларів.